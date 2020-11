Corona-Fall in Doskozils Büro: Landeschef negativ

Corona-Alarm in der burgenländischen Landesregierung: Verkehrslandesrat Heinrich Dorner ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Pflege. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist in Heimquarantäne, nachdem ein Büromitarbeiter positiv getestet wurde. Ein Test ist bei Doskozil ist negativ verlaufen.