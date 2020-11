Benko nutzte die Gelegenheit

„Nutzen Sie die Gelegenheit bis MONTAGABEND! Einmalig minus 25 Prozent auf ALLES!“ In fetten Lettern inserierte das Möbelhaus Kika/Leiner dieses Lockangebot am vergangenen Samstag kurz vor dem Lockdown in einigen Tageszeitungen. Da waren die Marketingstrategen besonders flink, denn diese Inserate mussten sie schon am Freitag, am frühen Nachmittag, einbuchen. Zu einem Zeitpunkt freilich, als der „Lockdown“ gerade im Bundeskanzleramt beschlossen wurde, offiziell war es da noch nicht ...