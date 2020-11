Drei-Chef wünscht mehr 5G-Aufklärung durch Politik

Drei habe sich, wie kein anderer Anbieter, dem Ausbau des 5G-Netzes in dünner besiedelten Regionen verpflichtet, man arbeite mich Hochdruck am Ausbau. Dieser ist nicht zuletzt durch die Auflagen vorgegeben, denen sich die Netzbetreiber bei der letzten Frequenzauktion unterworfen haben. „Wir investieren eine Milliarde Euro, um die Auflagen zu erfüllen“, so Trionow. Es sei dies der größte Netzwerkausbau in der Unternehmensgeschichte.