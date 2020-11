Aufstieg in Liga zwei? „Vorgaben nicht machbar!“

Wer will in die zweite Fußball-Liga aufsteigen? Die „Krone“ ging dieser Frage in der Regionalliga Mitte nach und fragte direkt bei den Vereinen. Was dabei klar wird: Es besteht aktuell kaum Interesse am Aufstieg. Nur Hertha Wels reichte die Unterlagen zur Zulassung ein. Die Amateurteams (Sturm, Ried, WAC) wären zwar berechtigt, allerdings winken gleich sieben Steirer-Teams ab...