Kurz vor Wettersturz: Alpinisten von Grat gerettet

In letzter Minute rettete am Sonntagabend die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 5 vier deutsche Bergsteiger im Verwall. Die zwei Seilschaften steckten beim Abstieg von der Kuchenspitze am ausgesetzten Ostgrat fest und mussten in der Dämmerung am Tau geborgen werden - knapp vor einem Wettersturz!