Personalengpass als Herausforderung in Kliniken

Der Fachkräftemangel trifft die Salzburger Kliniken in der Pandemie mit voller Härte. Die Mitarbeiter stehen seit Monaten am Rande ihrer Belastungsgrenzen. Spitalsreferent Christian Stöckl (ÖVP): „Unser Ziel ist es, die Herbstwelle so gut zu überstehen, dass auch im Regelsystem die Versorgung aufrechterhalten bleibt.“