Weniger Neuinfizierte und Todesopfer in Italien

In Italien ist am Samstag die Zahl der Coronavirus-Neuinfizierten und der weiteren Todesopfer gesunken, was Anlass zur Hoffnung gibt. Die Zahl der Neuansteckungen ging in 24 Stunden von 40.902 auf 37.255 zurück. Es gab 544 Tote, sechs weniger als am Vortag. Somit beträgt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 44.683. Innerhalb von 24 Stunden wurde 227.695 Tests durchgeführt, teilte das Gesundheitsministerium mit.