Italien: Weihnachten nur im engsten Familienkreis

Der Verband des Kleinhandels Confesercenti reichte am Mittwoch bei einem Gericht in Rom Einspruch gegen die von der Regierung beschlossene Schließung von Einkaufszentren an Wochenenden und Feiertagen ein. Diese Maßnahme gefährde die Zukunft vieler Shops, die in den Einkaufszentren teure Flächen gemietet haben, so der Verband.