Tanken ist derzeit so billig wie schon lange nicht

„Über so einen langen Zeitraum hinweg gab es das noch nie, dass die Preise so günstig waren“, erklärt ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht. Den billigsten Diesel gab es am Freitag für 0,869 Euro in Villach, während in Jenig im Gailtal pro Liter 1,01 Euro zu zahlen waren. Lediglich auf den Autobahn-Tankstellen wird für den Sprit mehr verlangt.