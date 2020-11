Oberlandesgericht entscheidet über Lebenslang

Mit starrer Mimik hatte Jamal Ali Ahmad am 5. Juni sein Urteil entgegengenommen: lebenslange Haft für den Doppelmord an David H. (32) und Franz G. (63) in Wullowitz. Nun steht der letzte Akt in dem Gerichtsverfahren an: Am 19. November entscheidet das Oberlandesgericht Linz neuerlich über die Strafhöhe.