Schulschließungen? Wir brauchen klare Worte!

Die schwelende Debatte, ob angesichts der nach wie vor hohen Neuinfektionszahlen Schulschließungen notwendig sind, ist nur ein Beispiel, wie Verunsicherung in der Bevölkerung entsteht. Es ist schon erstaunlich, dass es bisher weder der Bildungs-, noch der Gesundheitsminister geschafft haben, hier klar Schiff zu machen. An einem Mangel an Erklärungsmöglichkeiten, wie der Fahrplan an den Schulen aussieht, kann es jedenfalls nicht gelegen haben - Pressekonferenzen gab es nämlich zu Genüge.