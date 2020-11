Berg-Karabach: Macron fordert Schutz für Armenier

Frankreich fordert nach der Vereinbarung zwischen Armenien und Aserbaidschan über ein Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Berg-Karabach eine langfristige politische Lösung, bei der die Interessen der Armenier gewahrt bleiben. „In dieser schwierigen Zeit steht Frankreich an der Seite Armeniens“, hieß es aus dem Präsidentenpalast in Paris. Russische Friedenstruppen sind bereits in die Region verlegt worden (siehe Video oben).