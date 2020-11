„Nach zwei Jahren Warten habe ich dann aufgegeben“

Taubengitter, Blick auf Gleise, finstere Gasse: Ich könnte echt kotzen, wenn ich die Zeitungsartikel lese, dass alle Jungwiener so schnell eine Wohnung erhalten. Ich kann Ihnen einen reellen Fall übermitteln: Meine Tochter hat am 7.8.2014 die Genehmigung über die Vormerkung einer Gemeindewohnung erhalten. Größe: zwei Räume. Die erste Wohnung wurde ihr am 8.9.2017 (!) zugewiesen. Diese war im zweiten Stock. Vor den Fenstern Taubengitter. Wer will in einer Wohnung leben, bei der Gitter vor den Fenstern sind? Niemand! Die zweite Wohnung wurde ihr dann erst am 25.1.2018 zugewiesen. Diese war in einem anderen Bezirk als gewünscht, mit dem Blick auf Bahngleise und in einer finsteren Gasse, bei der ich meine Tochter niemals alleine am Abend nach Hause gehen lassen würde.

(Sabine P.)