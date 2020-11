Wieso bekam Terrorist so schnell Sozialwohnung?

Zwei Monate und drei Wochen oder 81 Tage - so lang bzw. so kurz wartete Kujtim F., bis er eine sozial geförderte Wohnung in einem Gemeindebau in der Wiener Donaustadt erhielt. Viele Leser, die mitunter seit Jahren auf solch eine Chance hoffen, fragen sich nun: Wieso ging das beim späteren Attentäter aus Wien so schnell?