Farbenfrohes Naturschauspiel im Herbst

Bunte Herbstblätter, glasklare Seegewässer und Alpen, in denen man sich nur frei fühlen kann - selbst beim Anblick dieses farbenfrohen Naturschauspiels kann man die frische Luft regelrecht spüren. Vielen Dank an Leserreporter Peter G., welcher uns die Aufnahme dieser malerischen Herbstlandschaft vom hinteren Langbathsee bei Ebensee in Oberösterreich zuschickte.