Jennifer Lopez: Heiße Busen-Bekenntnisse zur Wahl

Wählen zu gehen kann so sexy sein! Den Beweis erbrachte am Wahltag der USA Jennifer Lopez. Die schlüpfte zur Feier des Tages nämlich in ein besonders knappes Top und ließ ihr Dekolleté sprechen. Genau dort, wo ihre Fans wohl ganz besonders gerne hinschauen, pickte sich die kurvige Latina nämlich das „I Voted“-Pickerl hin.