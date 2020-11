Terror in Wien: Geiselnahme nicht bestätigt

Derzeit überschlagen sich die Ereignisse in Wien: Nach einem Anschlag in der Nähe der Synagoge in der Seitenstettengasse mit mehreren Toten hieß es zwischenzeitlich auch, dass es zu einer Geiselnahme in einem Lokal in der Mariahilfer Straße gekommen sei. Dieses Gerücht hat sich aber nicht bestätigt, es war offenbar auch kein Sprengstoffgürtel im Spiel.