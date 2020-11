Van der Bellen: „Nicht alles perfekt gelaufen“

Vier Stunden vor Inkrafttreten des zweiten Corona-Lockdowns hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montagabend via TV an die Öffentlichkeit gewandt. In seiner unmittelbar nach der „Zeit im Bild“ im ORF ausgestrahlten Rede, von der er „gehofft hatte, dass ich sie nicht halten muss“, schwor er die Landsleute auf die Zeit der Entbehrungen ein. „Die Lage ist ernst“, sagte das Staatsoberhaupt mit Blick auf die zuletzt rapide gestiegenen Corona-Neuinfektionen. „Laut aktuellen Zahlen wurde zuletzt in Österreich alle 21 Sekunden jemand positiv auf das Coronavirus getestet“, brachte Van der Bellen die Dramatik der Situation auf den Punkt. Am Schluss hatte er aber auch eine positive Botschaft parat.