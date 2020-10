Belastungskurve im Spital geht steil nach oben

In den Landeskliniken geht mit den Infektionszahlen die Belastungskurve steil nach oben: Am Freitag kamen zu 50 Covid-Patienten neun schwer Erkrankte in Intensivbetreuung hinzu. Beim Personal müssen alle nur irgendwie möglichen Ressourcen aktiviert werden. Hygiene-Vorschriften werden auch kritisch hinterfragt.