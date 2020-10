Unternehmer spendet 5000 Euro für Operation

„Ich war in einem Welser Kaffeehaus. Dort hat die Kellnerin fürchterlich geweint. Ich hab’ sie gefragt, was los ist, und sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn zuhause in Ungarn eine sehr schwere Augenerkrankung hat und bald blind sein wird“, erzählt Wintersteiner, wie er zum edlen Spender wurde. Der mitleidige Welser erfuhr, dass der 19-jährige Patrik K. unter einer Netzhautablösung und grünem Star leidet.