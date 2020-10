95 Schweine 13 Stunden in Transporter eingesperrt

Tiere waren bereits verletzt

Die Tiere waren dort von circa 12.30 Uhr bis 1.15 Uhr im Anhänger ohne Futter und Wasser auf engstem Raum. Zu diesem Zeitpunkt konnten bereits Verletzungen an den Tieren festgestellt werden. Die Amtstierärztin ordnete den sofortigen Transport der Tiere vom Parkplatz in den Stall der Metzgerei an. Die Ärztin begutachtete um 2 Uhr morgens vor Ort die Tiere und gab sie zur Schlachtung frei. Der Sachverhalt wird bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn wegen Tiertransport sowie nicht ordnungsgemäßer Haltung angezeigt.