Linz: Polizei-Großeinsatz wegen ausgebüxtem Stier

Straßensperren errichtet

Sechs Polizeistreifen sperrten das Gebiet ab und trieben das nervöse 800-Kilo-Tier mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra langsam wieder in Richtung des Betriebsgeländes. Mit einer aus zwei Tiertransportern errichteten Straßensperre wurde der Stier so umgeleitet, dass er selbst wieder auf das Areal des Schlachthofs lief, so die Polizei.