Mobile Test-Teams: Info-Blatt wird adaptiert

Baumann meinte zwar, dass noch einige Fragen offen seien, aber für die kommenden Tage wurde ein adaptiertes Informationsblatt des Gesundheitsressorts in Aussicht gestellt. Der Bürgermeister hatte am Wochenende „Zwangs-Tests“ in den Einrichtungen in seiner Gemeinde ausgeschlossen. Diese seien aus seiner Sicht in einem Schreiben an die Eltern, das von der Gesundheitsbehörde verschickt wurde, angekündigt worden.