Hämorrhoiden in Schwangerschaft: Was hilft?

Viele werdende Mütter haben am Anfang oder im Laufe der Schwangerschaft Beschwerden im Analbereich. Eine mögliche Ursache sind vergrößerte Hämorrhoiden. Ob und warum das Risiko dafür in der Schwangerschaft erhöht ist - und was gegen die Beschwerden hilft - verrät eine Hebamme (siehe Video oben).