Hämorrhoiden sind noch immer ein Tabuthema

Fehlende oder falsch durchgeführte Hygiene kann häufig zu Problemen oder sogar Erkrankungen im Analbereich führen. Denn Stuhlreste stellen eine wesentliche Ursache für Entzündungen, Schmerzen und viele weitere Beschwerden in dieser Region wie Hämorrhoiden, Analfissuren oder Jucken am After dar. Sanfte Reinigung und Pflege steht hier also an erster Stelle, z. B. mit einem speziellen Intimpflege-Stift.