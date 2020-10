Frauen nehmen Preisänderungen im Netz gelassener

Internethändler ändern ihre Preise gern kurzfristig, was nicht immer legal ist. Änderungen aufgrund des Geschlechts, des Wohnorts in einem bestimmten EU-Land oder aufgrund des bisherigen Surf- und Kaufverhaltens sind nicht zulässig, Anpassungen an die Konkurrenz oder das Wetter hingegen schon. Die Österreicher bemerken laut einer Studie zwar viele kurzfristige Preisänderungen, kennen die Rechtslage aber kaum. Männer reagieren demnach auf Verteuerungen heftiger.