Alexander Wurz‘ Sohn vor F1-Karriere bei Ferrari?

Harte Prüfungen

Wurz Junior hat‘s also ins Finale der „Ferrari Driver Academy Scounting World“, wie es offiziell heißt, geschafft. Und das steigt am kommenden Montag. Eine Wochelang werden die sechs Finalisten beäugt und geprüft, auf Fitness und auf mentale Stärke. Und geht‘s in einem Formel-4-Auto auf die Fiorano-Testbahn. Der Sieger wird ins Förderprogramm aufgenommen - und womöglich Karriere (in der Formel 1)? machen. Möglich also, dass der nächste Österreicher in der Motorsport-Königsklasse wieder Wurz heißt.