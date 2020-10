Falsche Polizei entlockte Frau (87) über 10.000 €

„Ihre Wertsachen sind nicht sicher“

Am Freitag gelang es ihnen schließlich leider, einen großen Coup zu landen. Ihr Opfer: eine 87-jährige Innsbruckerin. Die betagte Dame wurde gegen 12 Uhr von einem vermeintlichen Kriminalbeamten telefonisch kontaktiert. „Dieser forderte sie dazu auf, Bargeld und Schmuck aus ihrem Bankschließfach zu holen und an einen ,Spurensicherer‘ zu übergeben, da ihre Wertgegenstände aufgrund eines angeblichen Einbruchdiebstahls in der Nähe in ihrer Wohnung nicht sicher seien“, berichtete die „echte“ Exekutive.