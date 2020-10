Wiesberger bei Italian Open bereits auf Rang 8

Bernd Wiesberger hat auf der zweiten Runde der Italian Open der Golf-Profis den Sprung unter die Top Ten geschafft. Der Titelverteidiger ließ auf dem Chervo GC am Gardasee einer 67er-Runde am Freitag eine 68 folgen und hält zur Halbzeit als geteilter Achter bei neun Schlägen unter Par. Am Donnerstag war der Burgenländer bei der mit einer Million Euro Preisgeld dotierten Veranstaltung noch auf Rang 16 gelegen. Matthias Schwab schaffte als 62. gerade noch den Cut.