Hat Teenager Waffe gegen das Coronavirus gefunden?

Chebrolu analysierte im Zuge der „3M Young Scientist Challenge“ eine Datenbank mit 700 Millionen Molekülen. Dabei stieß der Teenager auf ein seltenes Molekül, welches sich an das Spike-Protein des Coronavirus binden könnte. Damit wäre der Covid-19-Erreger SARS-CoV-2 nicht mehr in der Lage, in Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren.