Hilferufe: 8 Flüchtlinge aus Zug-Container befreit

Durch Zufall hörte ein Zeuge in Schärding verzweifelte Schreie aus einem Güterwaggon. Während er umgehend die Polizei alarmierte, rollte der Zug allerdings bereits weiter in Richtung Deutschland. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt - und die Garnitur schließlich von Exekutivbeamten gegen 23.30 Uhr bereits am Güterbahnhof in Passau erwartet. Die Uniformierten mussten auch nicht lang „ermitteln“.