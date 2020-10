Kein schneller Abschluss bei Handels-KV erwartet

Die Kollektivertragsverhandlungen für die rund 418.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Mittwoch mit der traditionellen Forderungsübergabe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien gestartet. Die Gespräche finden aufgrund der Corona-Krise unter schwierigen Vorzeichen statt. Wenn es in der ersten Runde zu keiner Einigung beim Handels-KV kommt, sind weitere Verhandlungstermine für den 3. und 10. November vorgesehen.