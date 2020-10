Fünf positive Tests bei Tiroler Gesundheitshotline

Am Dienstagnachmittag informierte das Land über neue Cluster in Tirol. Sowohl Bewohner als auch Pflegekräfte eines Altenheims wurden positiv getestet, insgesamt liegen 21 Fälle vor. Auch erkrankte eine Mitarbeiterin der Gesundheitshotline 1450 am Virus und steckte vier aushelfende Soldaten an. Es gibt außerdem drei weitere Todesfälle zu beklagen.