Lok Moskau schon in Salzburg gelandet

Um 18.45 Uhr landete der Flieger aus der russischen Hauptstadt in Salzburg. Alle Spieler trugen beim Verlassen des Flugzeugs sowohl Mund-Nasen-Schutz als auch Handschuhe. Zudem hielten sie den geforderten Mindestabstand ein. Mit einzelnen Fans, die sich auf den Flughafen verirrten, machten die Akteure trotzdem Fotos und gaben Autogramme. Zwei frisch desinifzierte Busse holten den gesamten Stab der Moskauer ab und brachten die Mannschaft in ihr Hotel. Heute Abend geben die Russen eine Pressekonferenz und absolvieren ihr Abschlusstraining. Anpiff ist am Mittwoch um 18.55 in der Bullen-Arena.