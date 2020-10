Einbruchserie in Wörgl stellt Polizei vor Rätsel

Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass in der Nacht Unbekannte versucht hatten, die Eingangstüren zu Wohnanlagen in Wörgl mit Flachwerkzeug aufzubrechen. „Es blieb bei dem Versuch“, teilte die Polizei am Vormittag mit. Es sei nur ein geringer Schaden am Rahmen der Eingangstüren entstanden. Doch wie sich später herausstellte, waren die Einbrecher anderorts erfolgreicher.