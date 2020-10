Supermarkt-Container angezündet: Suche nach Bande

Das Quintett soll am 12. Juli gegen 17.45 Uhr bei einem Supermarkt in der Schloßhoferstraße mit einem Feuerzeug die Warencontainer in Brand gesteckt haben. Frisch angelieferte Lebensmittel und Getränke sowie Toiletteartikel gingen in Flammen auf, die sich zudem rasch auf die Fassade ausbreiteten, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.