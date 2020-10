Graz: Bäckerei Hubert Auer nach Insolvenz gerettet

Nur noch die Hälfte der ursprünglich knapp 30 Filialen betreibt Hubert Auer mittlerweile. Laut dem Kreditschutzverband KSV wurden alleine in Graz sechs Standorte geschlossen (Hauptplatz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Leonhardstraße, Südtiroler Platz, Anton-Kleinoscheg-Straße und Liebenauer Hauptstraße), dazu kommen je zwei Filialen in Leoben und Leibnitz sowie Standorte in Gamlitz, Peggau, Stattegg und Feldkirchen.