Sieg am grünen Tisch: Grasser feiert Podestplatz

Ein Wechselbad der Gefühle für die steirische Motorsport-Asse beim ADAC GT Masters am Red Bull Ring. Während das Knittelfelder Racing Team von Teamchef Gottfried Grasser über Rang vier (am Samstag) und Rang drei (am Sonntag) jubelt, war das Rennwochenende für Porsche-Pilot Klaus Bachler zum Vergessen. Rang 18 und ein technischer Ausfall standen jedenfalls auf keinen Fall am Plan des ambitionierten Unzmarkters. Grund zur Freude hatte mit Hari Proczyk ein Apfelberger: Er führt nach seinem bärenstarken Auftritt in Spielberg die Meisterschaft der TCR-Germany-Klasse an.