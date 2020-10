Pulver verschossen? Kühbauer scherzt über Cup-Held

Von Ex-Kapitän Schwab „übernahm“ er die Rückennummer 8, von Murg den Job bei den Standards: So durfte sich Rapid-Debütant Marcel Ritzmaier in Minute 32 den Ball 20 Meter vor dem Tor zum Freistoß zurechtlegen, ehe er das Leder mit links ins Kreuzeck zirkelte - 2:1. Was er auch aus dem Spiel beherrscht, per Hammer zum 4:1 (70.). Marke Tor des Monats.