Kadyrow: „Tschetschenen haben nichts damit zu tun“

Bereits am Samstag kam es in zahlreichen Städten zu ersten Versammlungen. Die Menschen traten etwa unter dem Motto „Je suis Prof“ (Ich bin Lehrer) in Anlehnung an „Je suis Charlie“ zusammen. Das Schlagwort prägte die Zeit nach dem verheerenden Mordanschlag auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ 2015.