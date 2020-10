Die Corona-Krise macht viele Steirer depressiv

So helfen Sie dem Nachbarn

Und was, wenn es den alten Herren von nebenan betrifft, wo dies das Verhältnis nicht zulässt? Krisper: „Wir haben in der Steiermark ein breites Hilfsangebot. Suchen Sie die Telefonnummer eines psychosozialen Dienstes heraus und drücken Sie sie ihm in die Hand oder rufen Sie selber an. Es gibt sogar mobile Therapeuten, die gerne zu Ihrem Nachbarn nach Hause kommen - kostenlos!“