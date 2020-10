Landespolitik spielt Ball zu den Vereinen weiter

Knapp 140 Fälle werden dem Sport zugerechnet

Wie die „Krone“ aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig erfahren hat, wurden inzwischen 140 Fälle in Zusammenhang mit Sportstätten bekannt. Laut Behörden sei das eine Steigerung, die man in Relation zu den generell stark ansteigenden Zahlen sehen müsse. „Durch unsere regionalen Maßnahmen und die Verschärfungen des Bundes konnten höhere Zahlen vermieden werden“, ist man sicher. Wie es die nächsten Wochen auch für den Amateursport im Land weitergehen wird, sei aktuell dagegen noch ungewiss. Der Ball, so viel scheint klar, liegt wohl aber weiterhin bei den Vereinen selbst.