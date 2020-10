24 Flüchtlinge in Herrnbaumgarten aufgegriffen

Dritter größerer Aufgriff

Der Aufgriff in Herrnbaumgarten war der dritte größere in Niederösterreich in den vergangenen sechs Wochen. In Bruck an der Leitha waren am 9. September 38 Geschleppte - syrische, irakische und türkische Staatsangehörige - entdeckt worden. 16 Tage später waren es in Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) zehn Syrer. Als mutmaßliche Schlepper wurden jeweils türkische Staatsbürger festgenommen, die die Lkw gelenkt hatten.