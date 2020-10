Kuchler Asse trotzen der Quarantäne, Spiel im Exil

Sie haben eine kühne Lösung gefunden. Anstatt den Liga-Start in der Bundesliga ins Waser fallen zu lassen, nehmen Kuchls Tischtennis-Asse Reißaus. Speziell betroffen ist der einheimische Thomas Ziller. Er reist mit den Nicht-Kuchlern bereits am Freitag rechtzeitig vor der Quarantäne ab, um die Wochenendspiele absolvieren zu können. Das Heimspiel am Sonntag? Soll in der Stadt Salzburg steigen.