A 4: Pkw krachten gegen Lkw

„Unsere Leute konnten die Fahrzeuginsassen rasch aus den Wracks befreien“, schildert Feuerwehrkommandant Johannes Fegerl der „Krone“. Für die Landung der beiden Rettungshelikopter sperrte die Exekutive die Autobahn in Richtung Ungarn vollständig ab. „Die beiden am schwersten verletzten Unfallopfer wurden von unseren Teams in Spitäler geflogen“, erläutert ein ÖAMTC-Sprecher. Die beiden anderen Pkw-Insassen kamen mit den Krankenwagen ins Krankenhaus nach Eisenstadt.