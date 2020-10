Papst ernennt neuen Chef der Heiligenkongregation

Becciu hatte als Kardinal sieben Jahre lang das Amt des Substituts des Staatssekretariats inne. Er war jahrelang für die Finanzen in der Kirchenleitung zuständig. Er wird der Unterschlagung von Geld verdächtigt, was er jedoch vehement bestreitet. Der Pontifex bemüht sich seit Langem, die wenig transparenten Finanzen neu zu ordnen. So sollen viele Ausgaben künftig zentral gesteuert werden.