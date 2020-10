Wut-Rot nach Spiel! England-Star sauer auf Schiri

Das war dann wohl doch zu viel für Jungspund James, er ließ seinem Frust freien Lauf, konnte nicht einmal von Liverpool-Routinier Jordan Henderson zurückgehalten werden. Teamchef Gareth Southgate zu Sky Sports: „Der Schiedsrichter sagt, er habe ihn wegen einer Meinungsverschiedenheit des Feldes verwiesen, also ist das natürlich eine Lektion, die er lernen muss, er ist ein junger Spieler. Aber ich fand, er hatte ein unglaubliches Debüt. Er hat mich die ganze Woche über beeindruckt, bis zu diesem Moment hatte er große Reife gezeigt. Am Ende ist etwas daraus geworden, was nicht hätte passieren dürfen. Aber ich glaube, er hat uns in der gesamten Woche einen wirklich positiven Eindruck hinterlassen.“