Strache: „Ich werde sicher nicht Bezirksrat“

Die Auszählung der Briefwahlstimmen läuft aktuell zwar noch, trotzdem steht mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bereits fest, dass Heinz-Christian Strache mit seiner nach ihm benannten Liste den Einzug in den Wiener Gemeinderat verpasst haben dürfte. In einem Interview stellte Strache nun klar: „Ich selbst bleibe natürlich ein politischer Mensch, werde aber sicher nicht Bezirksrat, sondern unterstütze die künftigen Bezirksräte des Teams Strache, wo ich nur kann.“ Auch eine Auflösung der Partei stehe „überhaupt nicht im Raum“, sagte Generalsekretär Christian Höbart am Dienstag.