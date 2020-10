Willkommen in der linken Hochburg Wien!

Die Bobo-Dichte ist in Wien besonders hoch

Zuletzt darf man auch nicht die Einwohnerstruktur in Wien vernachlässigen. Gerade innerhalb des Gürtels gibt es genügend Grätzel, deren Bewohner ihren Kaffee mit Hafermilch trinken und Pop-up-Radwege beklatschen. Auch wenn sie ihre Kinder dann aber doch lieber in die teure Privatschule als in die nächstgelegene Neue Mittelschule schicken, ändert das nichts an ihrem Wahlverhalten. Links sein ist mehr Statement als politische Zugehörigkeit zu einer Partei und ihrem Programm.