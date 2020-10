101.000 ehemalige FPÖ-Wähler blieben daheim

Die FPÖ ist der große Verlierer bei der Wien-Wahl am Sonntag. Die Freiheitlichen, die mehr als 20 Prozentpunkte einbüßten und nur 20 Prozent ihrer Wähler von 2015 erneut für sich begeistern konnten, verloren vor allem an die Nichtwähler: 101.000 ehemalige blaue Wähler blieben dieses Mal zu Hause. Weitere 43.000 Stimmen verlor die FPÖ an die ÖVP. Auch an die SPÖ gingen rund 32.000 blaue Stimmen.